Трамп: мы введем санкции, как только Россия их заслужит
США введут новые санкции в отношении России, когда сочтут, что это действительно необходимо. Об этом президент США Дональд Трамп заявил на совместной пресс-конференции с японским премьер-министром Синдзо Абэ во Флориде.
«Мы введем санкции, как только Россия действительно этого заслужит», — сказал американский лидер. Трамп также заверил, что нет никого более жесткого по отношению к России, чем он сам.
Ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли анонсировала дополнительные санкции против России из-за ее поддержки режима Башара Асада в Сирии. По ее словам, новые ограничения должны затронуть российские компании, которые поставляют в Сирию оборудование для вероятного производства химического оружия. О санкциях должны были объявить 16 апреля, но этого так и не произошло.
В начале апреля США представили расширенный список санкций на основе так называемого «кремлевского списка», куда попали 24 российских бизнесмена и чиновника, а также ряд компаний. Эти меры привели к обвалу на российском фондовом рынке.
РБК со ссылкой на федеральных источников сообщал, что правительство России разрабатывают план действий на случай введения США максимально жестких санкций, вплоть до отключения страны от системы межбанковских переводов SWIFT и санкций в отношении российского госдолга и крупнейших банков.