Трамп: мы введем санкции, как только Россия их заслужит

США введут новые санкции в отношении России, когда сочтут, что это действительно необходимо. Об этом президент США Дональд Трамп заявил на совместной пресс-конференции с японским премьер-министром Синдзо Абэ во Флориде.

«Мы введем санкции, как только Россия действительно этого заслужит», — сказал американский лидер. Трамп также заверил, что нет никого более жесткого по отношению к России, чем он сам.