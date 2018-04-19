На Каннском фестивале покажут фильм Ларса фон Триера. Впервые за семь лет

В рамках Каннского кинофестиваля покажут фильм датского режиссера Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек». Об этом объявил генеральный директор фестиваля Тьерри Фремо, добавив, что фильм будет показан вне конкурса.

«Дом, который построил Джек». Тизер для Каннского фестиваля Zentropa Productions

«Дом, который построил Джек» — история серийного убийцы — будет первой работой фон Триера, которую покажут в Каннах с 2011 года, когда режиссер был объявлен на кинофестивале персоной нон грата за высказывание про нацистов, Гитлера и евреев.

Фильмом закрытия Каннского фестиваля станет «Человек, который убил Дон Кихота», над которым режиссер Терри Гиллиам работал около 20 лет. В Каннах состоится мировая премьера ленты.

«Человек, который убил Дон Кихота». Официальный трейлер ONE Media

Оргкомитет кинофестиваля также сообщил, что в конкурсную программу фестиваля, помимо объявленных ранее фильмов, войдут: «Нож + сердце» (режиссер Ян Гонсалес), Ayka (режиссер Сергей Дворцевой) и «Дикая груша» (режиссер Нури Бильге Джейлан).

В программу «Особый взгляд» включена лента «Донбасс» Сергея Лозницы. Ее покажут 9 мая.