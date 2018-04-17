Андрей Звягинцев войдет в жюри Каннского фестиваля
Российский режиссер Андрей Звягинцев войдет в состав жюри Каннского кинофестиваля.
Об этом сообщил в эфире радиостанции Europe 1 генеральный директор фестиваля Тьерри Фремо.
«Я могу подтвердить, что Андрей Звягинцев будет в жюри», — сказал Фремо. «Сейчас он проходит интенсивный курс английского, так как он у него так себе», — пошутил он.
Имена других членов жюри, в состав которого традиционно входят четыре женщины и четверо мужчин, Фремо раскрывать пока не стал. Известно, что возглавит жюри актриса Кейт Бланшетт.
Фильмы Звягинцева неоднократно участвовали в Каннском фестивале. В 2007 году Константин Лавроненко получил приз за лучшую мужскую роль в фильме Звягинцева «Изгнание». В 2014 году Звягинцев получил приз Каннского фестиваля за сценарий к «Левиафану», а в 2017 году его «Нелюбовь» была удостоена Приза жюри.
В основную программу Каннского фестиваля в 2018 году включен фильм «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова, который находится в России под домашним арестом.
71-й Каннский кинофестиваль пройдет с 8 по 19 мая 2018 года.