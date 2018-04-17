Андрей Звягинцев войдет в жюри Каннского фестиваля

Российский режиссер Андрей Звягинцев войдет в состав жюри Каннского кинофестиваля.

Об этом сообщил в эфире радиостанции Europe 1 генеральный директор фестиваля Тьерри Фремо.

«Я могу подтвердить, что Андрей Звягинцев будет в жюри», — сказал Фремо. «Сейчас он проходит интенсивный курс английского, так как он у него так себе», — пошутил он.

Имена других членов жюри, в состав которого традиционно входят четыре женщины и четверо мужчин, Фремо раскрывать пока не стал. Известно, что возглавит жюри актриса Кейт Бланшетт.