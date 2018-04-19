Детский омбудсмен раскритиковала идею Минтранса запретить возить в метро детей в колясках

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова раскритиковала намерение Минтранса запретить в метро возить детей в колясках.

По мнению Кузнецовой, вне коляски дети могут пострадать в переполненных вагонах, «упасть и потеряться в толпе», а также случайно выйти из поезда. На платформах они также подвергаются «серьезной опасности».

Предлагаемые Минтрансом меры «избыточны и противоречат здравому смыслу, считает омбудсмен. «Они, как минимум, создадут неудобства родителям с малолетними детьми, как максимум, нарушат конституционные права граждан на свободу передвижения», — заявила она.