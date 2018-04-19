Детский омбудсмен раскритиковала идею Минтранса запретить возить в метро детей в колясках

ТАСС
18:52, 19 апреля 2018

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова раскритиковала намерение Минтранса запретить в метро возить детей в колясках.

По мнению Кузнецовой, вне коляски дети могут пострадать в переполненных вагонах, «упасть и потеряться в толпе», а также случайно выйти из поезда. На платформах они также подвергаются «серьезной опасности».

Предлагаемые Минтрансом меры «избыточны и противоречат здравому смыслу, считает омбудсмен. «Они, как минимум, создадут неудобства родителям с малолетними детьми, как максимум, нарушат конституционные права граждан на свободу передвижения», — заявила она.

«Мною будут направлены обращения руководству Минтранса России с целью разъяснения предлагаемых запретительных мер», — заявила уполномоченный по правам ребенка.

ТАСС
19 апреля Минтранс представил на общественное обсуждение проект единых правил пользования метрополитеном в России. Документ, в частности, предполагает запретить пассажирам перевозить детей в детских колясках «в вагоне поезда, на эскалаторах, станциях и межстанционных переходах».
В предлагаемых правилах также прописано, что пассажиры обязаны уступать места пассажирам с детьми, людям с инвалидностью и беременным женщинам.
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