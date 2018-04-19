Минтранс разработал типовые правила для метро. Они запрещают возить детей в колясках и обязывают уступать места пассажирам с детьми

Правительство России
07:14, 19 апреля 2018
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Министерство транспорта разработало проект единых правил пользования метрополитеном в России. Документ опубликован для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.

В проекте типовых правил, в частности, говорится, что пассажирам запрещается перевозить детей в детских колясках «в вагоне поезда, на эскалаторах, станциях и межстанционных переходах». По действующим в настоящий момент правилам пользования Московским метрополитеном запрещено перевозить детей в колясках лишь на эскалаторах.

Также в типовых правилах, в отличие от московских, не оговорена возможность провозить в метро собак в намордниках. В них есть лишь запрет на перевозку животных вне клеток (контейнеров) и указания о правилах провоза собак-проводников.

Кроме того, в типовых правилах прописано, что пассажиры обязаны уступать места пассажирам с детьми, людям с инвалидностью и беременным женщинам. В правилах Московского метрополитена говорится лишь о том, что пассажиры должны быть взаимно вежливыми и уступать места этим категориями.

Общественное обсуждение проекта типовых правил продлится до 8 мая.

Разработка типовых правил пользования метрополитеном — требование закона «О внеуличном транспорте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», принятого в декабре 2017 года Госдумой и Советом Федерации. По состоянию на 19 апреля, этот закон в силу не вступил.
В законе «О внеуличном транспорте» говорится, что субъекты федерации, должны разрабатывать правила пользования такими видами транспорта на основе типовых правил, но «могут учитывать региональные особенности».
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