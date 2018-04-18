Выезд за рубеж из-за долгов закрыт почти для 2,5 миллиона россиян

Выехать за границу на майские праздники из-за долгов и неуплаченных алиментов не смогут почти 2,5 миллиона граждан России, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

В отношении 1,7 миллиона россиян вынесены и переданы в пограничную службу постановления о временном ограничении на выезд из России. Почти половина из тех, для кого закрыт выезд за границу, задолжали более 30 тысяч рублей банкам или микрофинансовым организациям (МФО). У остальных — долги по оплате ЖКХ, штрафов, налогов, а также неуплаченные алименты (в этом случае выезд могут запретить при задолженности от 10 тысяч рублей).

В отношении еще 692,8 тысячи должников ФССП вынесла постановления о запрете на выезд, но еще не передала их пограничникам. У этих людей, пишет «Коммерсант», еще есть возможность погасить долг и снять ограничения на выезд, хотя времени до майских каникул осталось немного.

В зоне риска, по данным аналитиков МФК «Домашние деньги», находятся еще более 6,7 миллиона человек — заемщики банков и МФО, у которых долги превышают 30 тысяч рублей и просрочены более чем на 90 дней.