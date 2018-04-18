Выезд за рубеж из-за долгов закрыт почти для 2,5 миллиона россиян
Выехать за границу на майские праздники из-за долгов и неуплаченных алиментов не смогут почти 2,5 миллиона граждан России, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
В отношении 1,7 миллиона россиян вынесены и переданы в пограничную службу постановления о временном ограничении на выезд из России. Почти половина из тех, для кого закрыт выезд за границу, задолжали более 30 тысяч рублей банкам или микрофинансовым организациям (МФО). У остальных — долги по оплате ЖКХ, штрафов, налогов, а также неуплаченные алименты (в этом случае выезд могут запретить при задолженности от 10 тысяч рублей).
В отношении еще 692,8 тысячи должников ФССП вынесла постановления о запрете на выезд, но еще не передала их пограничникам. У этих людей, пишет «Коммерсант», еще есть возможность погасить долг и снять ограничения на выезд, хотя времени до майских каникул осталось немного.
В зоне риска, по данным аналитиков МФК «Домашние деньги», находятся еще более 6,7 миллиона человек — заемщики банков и МФО, у которых долги превышают 30 тысяч рублей и просрочены более чем на 90 дней.
По мнению экспертов, запрет на выезд за границу для должников является действенной мерой. «После вынесения такого решения погашают весь долг почти половина граждан, еще часть делают это за несколько дней перед выездом за границу», — говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.