Из России выпустят граждан с долгами меньше 30 тысяч рублей

Нижняя палата парламента приняла в третьем, заключительном чтении законопроект, поднимающий планку долга для запрета на выезд за границу с 10 тысяч до 30 тысяч рублей.

При этом для должников по алиментам и по возмещению вреда здоровью запрет на выезд за границу сохраняется при долге от 10 тысяч рублей.

Законопроект также определяет, что после уплаты долга судебный пристав должен снять ограничение на выезд за границу на следующий день после исполнения должником своих обязательств.

Ожидается, что закон после утверждения его Советом Федерации и президентом вступит в силу 1 октября 2017 года.