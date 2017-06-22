ФССП: выезд за рубеж из-за долгов закрыт для 1,6 миллиона россиян

ФСПП отметил он, уже предприняла ряд мер по упрощению процедуры снятия временного ограничения на выезд за рубеж. Кроме того, сообщил Аристов, служба приставов ежедневно обрабатывает и направляет реестры лиц, в отношении которых вынесены постановления об отмене временного ограничения.

Временное ограничение на выезд за рубеж применяется приставами в качестве меры воздействия на должников с 2005 года. Постановление об ограничении на выезд выносится на полгода, затем может многократно обновляться до погашения задолженности. После того, как долг погашен, процедура снятия запрета занимает некоторое время.

Для вынесения постановления на выезд достаточно, чтобы сумма задолженности достигала 10 тысяч рублей. В Госдуме обсуждалась возможность увеличения этого порога, но пока поправки не приняты. Правительство, в свою очередь, предлагало в октябре 2016 года упросить процедуру снятия запрета на выезд для должников.

В апреле 2015 года ФСПП оценивало число невыездных должников в 700 тысяч человек , в октябре 2016 года — в один миллион.