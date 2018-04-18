Прокурор Кемерово заявил, что «Зимнюю вишню» не проверяли по указанию руководства

Прокурор Кемерово на допросе в Следственном комитете заявил, что сгоревший торговый центр «Зимняя вишня» не был включен в план проверок надзорных органов по указанию вышестоящего руководства. В пресс-релизе СК не упомянуто имя прокурора, но на сайте областной прокуратуры указано, что городское ведомство возглавляет Олег Заратовский.

Следователи также нашли документы, согласно которым «Зимняя вишня» была исключена из реестра проверок как субъект малого и среднего бизнеса.

Кто именно из вышестоящего руководства дал распоряжение не проверять ТЦ, в СК не сообщили.