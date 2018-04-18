Прокурор Кемерово заявил, что «Зимнюю вишню» не проверяли по указанию руководства

Следственный комитет России
13:34, 18 апреля 2018
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Прокурор Кемерово на допросе в Следственном комитете заявил, что сгоревший торговый центр «Зимняя вишня» не был включен в план проверок надзорных органов по указанию вышестоящего руководства. В пресс-релизе СК не упомянуто имя прокурора, но на сайте областной прокуратуры указано, что городское ведомство возглавляет Олег Заратовский.

Следователи также нашли документы, согласно которым «Зимняя вишня» была исключена из реестра проверок как субъект малого и среднего бизнеса.

Кто именно из вышестоящего руководства дал распоряжение не проверять ТЦ, в СК не сообщили.

В связи с этим в ходе допросов следствием выяснялись обстоятельства, при которых органами прокуратуры в план проверок не были внесены ООО «Зимняя вишня Кемерово» и ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат». Согласно пояснению прокурора города, они руководствовались разъяснениями вышестоящего руководства.

Следственный комитет России
Ранее глава СК Александр Бастрыкин заявил, что ведомство установило «высокопоставленных должностных лиц», которые мешали проверкам ТЦ. Их имена он также не назвал. Ни о каких новых задержаниях по соответствующему уголовному делу не сообщалось.
Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. По предварительным данным, загорелась проводка светильника, которая могла промокнуть из-за протечки кровли. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
По уголовному делу о пожаре проходит руководство ТЦ и компании, отвечавшей за пожарную сигнализацию (она не сработала), охранник, бывший начальник строительной инспекции и начальник смены пожарной охраны.

Пожар в «Зимней вишне»

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