Бастрыкин: проверкам в «Зимней вишне» препятствовали «высокопоставленные должностные лица»

Об этом на встрече с родственниками погибших заявил председатель СК Александр Бастрыкин, сообщает «Интерфакс». Имен и должностей этих людей Бастрыкин не назвал.

Следствие по делу о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» установило «высокопоставленных должностных лиц», которые препятствовали проведению противопожарных проверок.

«Следствием установлены высокопоставленные должностные лица, препятствовавшие проведению проверок противопожарной безопасности в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня», — сказал Бастрыкин в субботу в Кемерово на встрече с родственниками погибших.

По делу о пожаре в «Зимней вишне» арестованы восемь человек. Это управляющая торговым центром, генеральный и технический директор компании-собственника, руководитель и сотрудник компании, установившей систему противопожарной безопасности, бывший начальник инспекции Госстройназдора и охранник ТЦ.

Последним был арестован начальник пожарного караула Сергей Генин — следствие обвиняет его в халатности при тушении пожара.

В результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта погибли 64 человека, 41 из них — дети. Многие из них не сумели после начала пожара выбраться из зала кинотеатра.