Музеи Кремля остановили продажу билетов. Вероятно, из-за блокировки Telegram

Музеи Московского Кремля временно прекратили продажу электронных билетов на своем сайте. Причиной этому называется «блокировка работы одного из сервисов».

«По независящим от музея причинам (в связи с блокировкой работы одного из сервисов) продажа билетов онлайн временно приостановлена, предположительно до 11-00 18 апреля».

16-17 апреля Роскомнадзор заблокировал более 16 миллионов IP-адресов Amazon и Google, пытаясь закрыть доступ к мессенджеру Telegram. Ранее руководство Telegram отказалось передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.

На фоне блокировок IP-адресов Amazon и Google многие сервисы начали жаловаться на перебои в своей работе. В частности, пострадали мессенджер Viber, сайт соцсети «Одноклассники», видеоагентство Ruptly, игровые сервисы Xbox Live и Playstation Network.

Сам Telegram сохраняет работоспособность, обновляя сетевые настройки пользователей для обхода блокировки с помощью пуш-уведомлений. По данным главы Роскомнадзора на вечер 17 апреля, «деградация Telegram составляла 30%».