Белый дом уведомил российское посольство в США, что новых санкций не будет

Администрация президента США уведомила российское посольство в Вашингтоне, что «новых санкций в ближайшее время не будет». Об этом неназванный представитель МИД России рассказал «Интерфаксу», ТАСС и РИА Новости.

О каком периоде без новых санкций идет речь, не уточняется.