«Коммерсант»: меры безопасности к ЧМ-2018 могут нарушить работу автозаводов

Во время проведения чемпионата мира по футболу в российских регионах, где пройдут матчи, могут временно запретить в портах операции с опасными грузами, пишет «Коммерсант». Это, в частности, может повлиять на работу автозаводов.

По данным издания, компании, занимающиеся погрузкой и выгрузкой судов в портах, уже предупредили своих клиентов о том, что с 25 мая по 25 июля будет приостановлена перевалка опасных грузов «всех классов» и попросили учитывать это в их работе.

В случае, если приостановить отправку грузов невозможно, компаниями рекомендовано обращаться за согласованием работ в региональные межведомственные оперативные штабы (МОШ), занимающиеся мерами безопасности к ЧМ-2018.

Ограничения, пишет «Коммерсант», могут привести к остановке производства на автозаводах в Ленинградской и Калининградской областях, где проходят матчи ЧМ. Запрет грузов «всех уровней опасности», сообщил источник издания, коснется большого перечня товаров — от аккумуляторов и лакокрасочных материалов до подушек безопасности. Так как поставки планируются заранее, указал он, то автопроизводители вряд ли успеют закупить комплектующие.

В Hyundai Motor Manufacturing Rus, Nissan и Ford Sollers изданию сообщили, что знают о возможных ограничениях поставок комплектующих во время ЧМ.

Также, пишет «Коммерсант», ограничения повлияли на график отправки «Росатомом» делящихся материалов. В корпорации сообщили изданию, что «скорректировали» отправку таких материалов через порт Петербурга во время чемпионата мира.