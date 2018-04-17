«Коммерсант»: меры безопасности к ЧМ-2018 могут нарушить работу автозаводов
Во время проведения чемпионата мира по футболу в российских регионах, где пройдут матчи, могут временно запретить в портах операции с опасными грузами, пишет «Коммерсант». Это, в частности, может повлиять на работу автозаводов.
По данным издания, компании, занимающиеся погрузкой и выгрузкой судов в портах, уже предупредили своих клиентов о том, что с 25 мая по 25 июля будет приостановлена перевалка опасных грузов «всех классов» и попросили учитывать это в их работе.
В случае, если приостановить отправку грузов невозможно, компаниями рекомендовано обращаться за согласованием работ в региональные межведомственные оперативные штабы (МОШ), занимающиеся мерами безопасности к ЧМ-2018.
Ограничения, пишет «Коммерсант», могут привести к остановке производства на автозаводах в Ленинградской и Калининградской областях, где проходят матчи ЧМ. Запрет грузов «всех уровней опасности», сообщил источник издания, коснется большого перечня товаров — от аккумуляторов и лакокрасочных материалов до подушек безопасности. Так как поставки планируются заранее, указал он, то автопроизводители вряд ли успеют закупить комплектующие.
В Hyundai Motor Manufacturing Rus, Nissan и Ford Sollers изданию сообщили, что знают о возможных ограничениях поставок комплектующих во время ЧМ.
Также, пишет «Коммерсант», ограничения повлияли на график отправки «Росатомом» делящихся материалов. В корпорации сообщили изданию, что «скорректировали» отправку таких материалов через порт Петербурга во время чемпионата мира.
Источники «Ъ» говорят, что стивидоры просили Росморречфлот уточнить, каких опасных грузов касается ограничение. Но опубликованные разъяснения не внесли ясности, а за уточнениями рекомендовано обращаться в МОШ, говорит один из них. По словам другого источника «Ъ», есть вероятность, что полностью будет запрещен ввоз всяких взрывчатых, ядовитых, радиоактивных и инфекционных грузов и веществ. А ввоз грузов остальных классов в каждом случае будет рассматриваться МОШ.