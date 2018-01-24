В Волгограде на время чемпионата мира по футболу закроют несколько заводов
В Волгограде во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года будут закрыты несколько производств, сообщает сайт V1.ru.
Закрыть предприятия рекомендовала комиссия по безопасности во главе с главой регионального управления ФСБ.
По данным издания, рекомендации о закрытии получили предприятия «Каустик», «Титан-Баррикады» и заводы, связанные с нефтепереработкой и производством горюче-смазочных материалов.
О приостановке работы также объявил один из крупнейших производителей нержавеющей стали в России «Красный октябрь», пишет ТАСС.
В УФСБ по Волгоградской области от комментариев отказались, сообщив лишь, что строго выполняют распоряжения, прописанные в Указе президента России от 22 мая 2017 года и постановлении правительства от 9 июня 2017 года об усилении мер безопасности на время проведения мундиаля.