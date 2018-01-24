В Волгограде на время чемпионата мира по футболу закроют несколько заводов

V1.ru
22:20, 23 января 2018
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В Волгограде во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года будут закрыты несколько производств, сообщает сайт V1.ru.

Закрыть предприятия рекомендовала комиссия по безопасности во главе с главой регионального управления ФСБ.

По данным издания, рекомендации о закрытии получили предприятия «Каустик», «Титан-Баррикады» и заводы, связанные с нефтепереработкой и производством горюче-смазочных материалов.

О приостановке работы также объявил один из крупнейших производителей нержавеющей стали в России «Красный октябрь», пишет ТАСС.

В УФСБ по Волгоградской области от комментариев отказались, сообщив лишь, что строго выполняют распоряжения, прописанные в Указе президента России от 22 мая 2017 года и постановлении правительства от 9 июня 2017 года об усилении мер безопасности на время проведения мундиаля. 

V1.ru
Ранее «Коммерсант» сообщил, что на время чемпионата по требованию ФСБ будут остановлены некоторые заводы в Нижегородской области.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут проходить в Нижнем Новгороде, Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Самаре, Саранске, Волгограде, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
Указ президента об усиленных мерах безопасности во время ЧМ требует приостановить работу «опасных производств и организаций» в регионах, где пройдут матчи. Он также, в частности, ограничивает проведение митингов и других массовых мероприятий.
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