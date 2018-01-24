В Волгограде на время чемпионата мира по футболу закроют несколько заводов

В Волгограде во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года будут закрыты несколько производств, сообщает сайт V1.ru.

Закрыть предприятия рекомендовала комиссия по безопасности во главе с главой регионального управления ФСБ.

По данным издания, рекомендации о закрытии получили предприятия «Каустик», «Титан-Баррикады» и заводы, связанные с нефтепереработкой и производством горюче-смазочных материалов.

О приостановке работы также объявил один из крупнейших производителей нержавеющей стали в России «Красный октябрь», пишет ТАСС.