В Нижегородской области ФСБ потребовала остановить некоторые заводы на время чемпионата мира по футболу

ФСБ предупредила крупные предприятия Нижегородской области о необходимости приостановить производство на время чемпионата мира по футболу, сообщает «Коммерсант».

Издание ссылается на письмо от 16 января, которое руководитель одного из местных химических предприятий получил из управления ФСБ. В письме сказано, что завод должен остановить производство на время ЧМ. ФСБ ссылается на президентский указ об усиленных мерах безопасности во время чемпионата, который требует приостановить работу «опасных производств и организаций» в регионах, где проходят матчи.

На химзаводе «Коммерсанту» сообщили, что силовики просят о приостановке не только на время проведения матчей (в Нижнем Новгороде они пройдут с 18 июня по 6 июля), но и на время подготовки к чемпионату с 14 мая. На предприятии заявили, что остановка производства принесет «многомиллионные убытки».

По данным «Коммерсанта» из разных источников, аналогичные письма получили почти все крупные предприятия области. Факт получения письма подтвердили в «Опытном конструкторском бюро машиностроения им. И. И. Африкантова», на Кстовском нефтеперерабатывающем заводе, на племзаводе «Пушкинское» и на химическом предприятии «Оргхим».

Также «Коммерсант» без ссылок на источники сообщает, что аналогичные письма от ФСБ получили и предприятия Мордовии.