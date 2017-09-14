В Екатеринбурге на время чемпионата мира по футболу из общежитий выселят студентов. И заселят полицейских

В начале сентября студентам Уральского государственного медицинского университета объявили о выселении из общежитий из-за чемпионата мира по футболу летом 2018 года. Один из студентов медико-профилактического факультета УГМУ (он просил не указывать своего имени) рассказал «Медузе», что 7 сентября к ним на пару пришла декан факультета Галия Насыбуллина и заявила, что в июне 2018 года, когда в Екатеринбурге пройдут матчи чемпионата мира по футболу, иногородние студенты должны будут выехать из общежитий. Для этого вуз сократит зимние каникулы, сдвинет вперед летние и перенесет сессию с июня на июль. Прохождение практики, наоборот, пройдет не в июле, как это было всегда, а в июне, когда в городе пройдут матчи ЧМ. Более того, иногородние студенты должны будут проходить практику по месту жительства, а не в Екатеринбурге, как это было ранее.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Кроме Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга матчи пройдут в Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Калининграде, Волгограде, Казани, Ростове и Саранске.

Студентов могут выселить ради проживания полицейских. В ответе и. о. ректора УГМУ Ольги Ковтун на запрос «Медузы» говорится, что в вуз поступили официальные письма из министерства здравоохранения и министерства образования России. В них УГМУ рекомендовалось изменить график учебного процесса для того, чтобы в общежитиях вуза во время проведения ЧМ-2018 могли проживать сотрудники МВД. Кроме этого, 29 августа в УГМУ поступило письмо от министра образования Свердловской области Юрия Бигтуганова с предложением заключить предварительные соглашения с местными отделами МВД. В соглашениях должны быть прописаны условия проживания полицейских в общежитиях вуза.

Вуз согласился сдвинуть учебный график. «Такая корректировка календарного графика учебного процесса позволит создать условия для возможного размещения сотрудников органов внутренних дел», — говорится в письме и. о. ректора УГМУ. На вопрос, сколько всего студентов должны будут покинуть общежития, в вузе не ответили.

О возможном выселении пока официально уведомлены еще не все студенты. Сразу трое студентов других факультетов УГМУ рассказали «Медузе», что им пока о выселении официально не объявляли, но среди студентов о возможном выселении слышали уже почти все. О выселении студентов других екатеринбургских вузов пока официально неизвестно. В пресс-службе Уральского государственного педагогического университета «Медузе» сообщили, что пока никакой информации о выселении студентов в вузе нет, в пресс-службе Уральского федерального университета сообщили: «МВД ведет переговоры с университетом, но сейчас мы не имеем никаких документов по вопросу проживания сотрудников, обеспечивающих безопасность гостей чемпионата. Есть договоренности с оргкомитетом по волонтерам: их большая часть и так наши студенты. В любом случае, права студентов, проживающих в общежитиях, не будут затронуты, выселений не планируется».

Студенты говорят, что хотели бы протестовать, но боятся, что их отчислят. Они уверены, что их возможное выселение из общежитий незаконно, так как в их договорах на проживание в общежитии ничего не говорится о выселении в летний период.

«Только в нашем девятиэтажном общежитии живет 500 человек (всего у УГМУ четыре общежития — прим. „Медузы“), все возмущены, но сделать ничего мы не можем. Придется выселяться. Но мы и не можем пойти против системы, нас отчислят», — рассказал студент УГМУ «Медузе». В самом вузе не ответили на вопрос «Медузы» о том, на каком основании выселяют студентов. Там посоветовали обратиться в оргкомитет чемпионата мира по футболу. В оргкомитете на запрос «Медузы» на момент публикации не ответили. В министерствах образования и здравоохранения России также не смогли оперативно прокомментировать выселение студентов.

Уполномоченный по правам студентов РФ Артем Хромов сказал «Медузе», что такое выселение студентов незаконно. По его словам, руководство вуза может только попросить студентов съехать из общежития, но даже если они согласятся, университет обязан предоставить им другое жилье, на проживание в котором студенты также должны дать отдельное согласие. «Закон полностью на стороне студентов в этом вопросе. Выселять студентов нельзя даже в период летних каникул», — сказал он.

Екатеринбург не единственный город, где в студенческих общежитиях будут жить полицейские во время чемпионата мира. Уже известно, что в Самаре в общежития поселят как простых туристов, так и сотрудников правоохранительных органов — летом 2018 года в Самару дополнительно прибудут 10 тысяч полицейских и 1,5 тысячи сотрудников Росгвардии. Образовательным учреждениям оплатят аренду общежитий. Всего из самарских общежитий планируется выселить 10 тысяч студентов — практически из всех вузов города. Иногда студентам придется соседствовать с сотрудниками полиции. Например, в Самарском социально-педагогическом университете разместят 220 полицейских при общей вместимости общежитий около 1000 человек.

Издание Life предполагало, что такая практика может распространиться на другие регионы. Впоследствии информация была опровергнута. «Студентов никто насильно выселять не будет. В общежитиях есть небольшая квота для проживания федеральных волонтеров, которые будут работать на чемпионате мира, и это никак не повлияет на людей, которые уже проживают», — говорил, например, проректор по развитию инфраструктуры Южного федерального университета (ЮФУ) Юрий Пожаров.

Во время проведения Олимпиады в Сочи, последнего массового спортивного мероприятия, которое принимала Россия, студентов не выселяли: в городе их мало, а к мероприятию было построено достаточное количество инфраструктуры. Артем Хромов сказал «Медузе», что перед многими мероприятиями в России появляется информация о том, что студентов могут выселить из общежитий ради размещения туристов или правоохранительных органов. «Но затем практически всегда под давлением общественности проблему удавалось решить, и студентов никто не выселял. В связи с чемпионатом мира такие сообщения тоже время от времени появляются, и такое просто недопустимо», — говорит Хромов.