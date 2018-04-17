Количество заблокированных Роскомнадзором IP-адресов превысило четыре миллиона

Обновление. Около 13:00 Роскомнадзор в очередной раз обновил реестр запрещенных сайтов. Теперь число добавленных туда адресов составляет более 4,6 миллиона.

Роскомнадзор утром 17 апреля продолжил расширять блокировку IP-адресов в связи с ограничением доступа к Telegram. По данным активистов, которые следят за количеством добавленных в реестр запрещенных сайтов адресов, к 11:00 в нем было более 2,5 миллиона записей.

Более полутора миллионов записей относятся к облачным сервисам Google. Еще около миллиона — сервисы Amazon.

Пресс-служба Роскомнадзора, в свою очередь, сообщила «Интерфаксу», что продолжит блокировать все связанные с Telegram интернет-ресурсы, пока мессенджер не выполнит требования о передаче ключей шифрования ФСБ.