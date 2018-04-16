Роскомнадзор поручил провайдерам заблокировать сотни тысяч IP-адресов Amazon

Роскомнадзор добавил в выгрузку реестра запрещенных сайтов, доставляемую операторам связи, сотни тысяч IP-адресов Amazon. Об этом сообщил в своем телеграм-канале активист Фонда борьбы с коррупцией Владислав Здольников.

Здольников обратил внимание на то, что в выгрузке для провайдеров появились записи 52.58.0.0/15, 18.196.0.0/15, 18.194.0.0/15 и 35.156.0.0/14. Такое сочетание IP-адрес/маска подсети позволяет указать сразу блок IP-адресов: в первых трех записях «зашифровано» по 131 тысяче адресов, в четвертой — еще 262 тысячи. Суммарно речь идет о более чем 655 тысячах адресов, принадлежащих компании Amazon.

В неофициальной копии выгрузки реестра запрещенных сайтов действительно есть эти блоки IP-адресов. В качестве обоснования к ним указано решение с номером 31.27.2015/Ид4082-15, формально не имеющее отношения к блокировке Telegram по решению Таганского суда Москвы от 13 апреля. Однако по этому решению в реестр запрещенных сайтов вносили тысячи адресов Amazon, Google и несколько доменов самого Telegram (в качестве органа, принявшего решение, указана Генпрокуратура).