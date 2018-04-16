Роскомнадзор поручил провайдерам заблокировать сотни тысяч IP-адресов Amazon

Meduza
16:47, 16 апреля 2018
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Роскомнадзор добавил в выгрузку реестра запрещенных сайтов, доставляемую операторам связи, сотни тысяч IP-адресов Amazon. Об этом сообщил в своем телеграм-канале активист Фонда борьбы с коррупцией Владислав Здольников.

Здольников обратил внимание на то, что в выгрузке для провайдеров появились записи 52.58.0.0/15, 18.196.0.0/15, 18.194.0.0/15 и 35.156.0.0/14. Такое сочетание IP-адрес/маска подсети позволяет указать сразу блок IP-адресов: в первых трех записях «зашифровано» по 131 тысяче адресов, в четвертой — еще 262 тысячи. Суммарно речь идет о более чем 655 тысячах адресов, принадлежащих компании Amazon.

В неофициальной копии выгрузки реестра запрещенных сайтов действительно есть эти блоки IP-адресов. В качестве обоснования к ним указано решение с номером 31.27.2015/Ид4082-15, формально не имеющее отношения к блокировке Telegram по решению Таганского суда Москвы от 13 апреля. Однако по этому решению в реестр запрещенных сайтов вносили тысячи адресов Amazon, Google и несколько доменов самого Telegram (в качестве органа, принявшего решение, указана Генпрокуратура).

Таганский районный суд Москвы 13 апреля по иску Роскомнадзора принял решение о блокировке мессенджера Telegram. К ограничению доступа к доменам и IP-адресам мессенджера провайдеры приступили в понедельник, 16 апреля.
Ранее Роскомнадзор массово добавлял в реестр запрещенных сайтов IP-адреса Amazon в связи с блокировкой «интернет-рации» Zello. В начале апреля 2018 года Amazon попросил Zello не использовать инфраструктуру компании для обхода блокировок. Судя по всему, после этого Zello перешел на серверы Google, так как в реестр стали массово добавляться адреса этой компании.
По статистике проекта «Роскомсвобода», до этого в реестр запрещенных сайтов суммарно внесли 106 тысяч IP-адресов, из которых более 11 тысяч — адреса Amazon.
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