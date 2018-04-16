Глава Роскомнадзора подтвердил блокировку сотен тысяч IP-адресов Amazon из-за Telegram
Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил RT, что сотни тысяч IP-адресов хостинг-провайдера Amazon были внесены в реестр запрещенных сайтов из-за блокировки мессенджера Telegram. К вечеру 16 апреля в реестре оказалось более 800 тысяч IP-адресов Amazon.
По словам Жарова, в выгрузку реестра, которая идет операторам связи для блокировки, попала подсеть Amazon, на которую перешел Telegram. «Мы исполняем решение суда», — заявил он.
Обновление. В реестр запрещенных сайтов также попал блок 35.192.0.0/12, содержащий более миллиона IP-адресов Google. Александр Жаров не сообщил, связано ли это с блокировкой Telegram.
«Дело в том, что третий пункт решения суда предписывает Роскомнадзору и иным юридическим лицам не создавать условия для технического доступа к заблокированному мессенджеру», — заявил глава Роскомнадзора.
Вечером 16 апреля в выгрузку реестра запрещенных сайтов для провайдеров попали несколько подсетей Amazon, содержащих суммарно более 800 тысяч IP-адресов. До этого в черном списке Роскомнадзора было около 11 тысяч IP-адресов компании.
В выгрузку также попала подсеть Google, содержащая более миллиона IP-адресов.
Блокировка Telegram в России началась утром 16 апреля. Роскомнадзор внес в реестр несколько доменов и IP-адресов мессенджера. Пользователи жаловались на недоступность сервиса, однако во второй половине дня у многих Telegram заработал без VPN и других методов обхода блокировок.