Глава Роскомнадзора подтвердил блокировку сотен тысяч IP-адресов Amazon из-за Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил RT, что сотни тысяч IP-адресов хостинг-провайдера Amazon были внесены в реестр запрещенных сайтов из-за блокировки мессенджера Telegram. К вечеру 16 апреля в реестре оказалось более 800 тысяч IP-адресов Amazon.

По словам Жарова, в выгрузку реестра, которая идет операторам связи для блокировки, попала подсеть Amazon, на которую перешел Telegram. «Мы исполняем решение суда», — заявил он.

Обновление. В реестр запрещенных сайтов также попал блок 35.192.0.0/12, содержащий более миллиона IP-адресов Google. Александр Жаров не сообщил, связано ли это с блокировкой Telegram.