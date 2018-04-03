Amazon попросил Zello не использовать свои платформы для обхода блокировок
Amazon попросил приложение-рацию Zello не использовать его сервисы для обхода блокировок в России. Об этом заявил в эфире «Эха Москвы» сооснователь Zello Алексей Гаврилов.
Начиная с ноября, по словам Гаврилова, «Роскомнадзор стал лучше работать». Угрозы «заблокировать половину интернета», заявил он, произвели определенный эффект. В результате, сообщил сооснователь Zello, Amazon пришел к ним и попросил не использовать его платформы для обхода блокировок.
В настоящий момент, рассказал Гаврилов, Zello использует для обхода блокировок другую платформу, название которой он раскрывать не стал.
Zello заблокировали в России в апреле 2017 года. Приложение отказалось выполнить требование Роскомнадзора о регистрации в реестре распространителей информации.
Zello популярна, в числе прочего, среди водителей-дальнобойщиков, которые, как считается, использовали интернет-радиостанцию для координации акций протеста против системы «Платон».
В конце марта «Ведомости» писали, что Роскомнадзор рекомендовал провайдерам блокировать 36 подсетей для эффективного ограничения доступа к Zello. 26 таких подсетей, указывало издание, принадлежат Amazon и содержат 13,5 миллиона IP-адресов. Роскомнадзор от комментариев отказался, заявив, что подобные сведения относятся «к секретному делопроизводству».