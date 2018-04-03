Amazon попросил Zello не использовать свои платформы для обхода блокировок

Amazon попросил приложение-рацию Zello не использовать его сервисы для обхода блокировок в России. Об этом заявил в эфире «Эха Москвы» сооснователь Zello Алексей Гаврилов.

Начиная с ноября, по словам Гаврилова, «Роскомнадзор стал лучше работать». Угрозы «заблокировать половину интернета», заявил он, произвели определенный эффект. В результате, сообщил сооснователь Zello, Amazon пришел к ним и попросил не использовать его платформы для обхода блокировок.

В настоящий момент, рассказал Гаврилов, Zello использует для обхода блокировок другую платформу, название которой он раскрывать не стал.