Илон Маск предложил возвращать вторую ступень ракеты при помощи «надувного шарика»

Илон Маск
06:20, 16 апреля 2018
Надежный источник

Создатель SpaceX Илон Маск предложил использовать надувной шар для возвращения на Землю второй ступени ракеты. Об этом он написал в своем твиттере.

Прозвучит безумно, но… SpaceX попробует вернуть вторую ступень ракеты, замедлив ее с орбитальной скорости при помощи огромного надувного шарика.

Маск пояснил, что надувной шар поможет создать «гигантский объект», который замедлит вторую ступень, «снизив баллистический коэффициент на два порядка». Сейчас вторые ступени затопляют в несудоходной части Тихого океана, но в будущем SpaceX хочет сажать их на специальную баржу.

И посадим ее на надувной батут.

Идет ли речь о второй ступени Falcon 9 или другой ракеты, Маск не уточнил.

В 2015 году SpaceX впервые успешно посадила первую ступень ракеты Falcon 9. Всего удачно прошли посадки 23 ступеней, из которых 11 уже запустили повторно.

Что еще придумала SpaceX

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
Подкасты
«Вступая в дружный коллектив, будьте готовы, что вас проклянут». Жесткий выпуск
45 минут

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы