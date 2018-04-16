Илон Маск предложил возвращать вторую ступень ракеты при помощи «надувного шарика»
Создатель SpaceX Илон Маск предложил использовать надувной шар для возвращения на Землю второй ступени ракеты. Об этом он написал в своем твиттере.
SpaceX will try to bring rocket upper stage back from orbital velocity using a giant party balloon— Elon Musk (@elonmusk) April 15, 2018
Маск пояснил, что надувной шар поможет создать «гигантский объект», который замедлит вторую ступень, «снизив баллистический коэффициент на два порядка». Сейчас вторые ступени затопляют в несудоходной части Тихого океана, но в будущем SpaceX хочет сажать их на специальную баржу.
And then land on a bouncy house— Elon Musk (@elonmusk) April 16, 2018
Идет ли речь о второй ступени Falcon 9 или другой ракеты, Маск не уточнил.
В 2015 году SpaceX впервые успешно посадила первую ступень ракеты Falcon 9. Всего удачно прошли посадки 23 ступеней, из которых 11 уже запустили повторно.