Илон Маск предложил возвращать вторую ступень ракеты при помощи «надувного шарика»

Создатель SpaceX Илон Маск предложил использовать надувной шар для возвращения на Землю второй ступени ракеты. Об этом он написал в своем твиттере.

SpaceX will try to bring rocket upper stage back from orbital velocity using a giant party balloon — Elon Musk (@elonmusk) April 15, 2018

Маск пояснил, что надувной шар поможет создать «гигантский объект», который замедлит вторую ступень, «снизив баллистический коэффициент на два порядка». Сейчас вторые ступени затопляют в несудоходной части Тихого океана, но в будущем SpaceX хочет сажать их на специальную баржу.

And then land on a bouncy house — Elon Musk (@elonmusk) April 16, 2018

Идет ли речь о второй ступени Falcon 9 или другой ракеты, Маск не уточнил.