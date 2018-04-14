Минобороны России: западные союзники выпустили по Сирии более 100 ракет
США, Великобритания и Франция выпустили по Сирии более ста ракет, «значительная часть» которых была сбита, сообщило Минобороны РФ.
Речь идет о крылатых ракетах и ракетах класса «воздух-земля».
Ранее источники в сирийском правительстве говорили, что западные союзники выпустили около 30 ракет.
Как отмечается, удары наносились с двух кораблей ВМС США из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, а также американскими стратегическими бомбардировщиками B-1B из района Эт-Танф.
В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по Сирии в ответ на химическую атаку, в проведении которой Запад обвиняет сирийскую армию.
Целями ударов стали, по заявлению американских военных, три объекта в районе Дамаска и Хомса, предположительно связанные с сирийской программой по созданию химического оружия. Россия обвинила Запад в нанесении ударов и по гражданским объектам.