Минобороны России: западные союзники выпустили по Сирии более 100 ракет

ТАСС
05:08, 14 апреля 2018
Надежный источник

США, Великобритания и Франция выпустили по Сирии более ста ракет, «значительная часть» которых была сбита, сообщило Минобороны РФ.

Речь идет о крылатых ракетах и ракетах класса «воздух-земля».

Ранее источники в сирийском правительстве говорили, что западные союзники выпустили около 30 ракет.

Как отмечается, удары наносились с двух кораблей ВМС США из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, а также американскими стратегическими бомбардировщиками B-1B из района Эт-Танф.

ТАСС
В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по Сирии в ответ на химическую атаку, в проведении которой Запад обвиняет сирийскую армию.
Целями ударов стали, по заявлению американских военных, три объекта в районе Дамаска и Хомса, предположительно связанные с сирийской программой по созданию химического оружия. Россия обвинила Запад в нанесении ударов и по гражданским объектам.

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