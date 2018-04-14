По целям в Сирии выпустили 30 ракет

Reuters
03:50, 14 апреля 2018
Требует подтверждения

Продолжение

США, Великобритания и Франция выпустили по целям в Сирии около 30 ракет, треть из них были сбиты. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя сирийского правительства.

Удары были нанесены по Дамаску и Хомсу. США сообщили, что целями стали объекты, связанные с сирийской программой создания химического оружия.

Какой ущерб причинен в результате бомбардировок, пока неясно.

Корреспондент агентства «Интерфакс» сообщил, что обстановка в Дамаске в целом спокойная. Бомбардировки не затронули правительственный квартал в сирийской столице.

Около здания центрального телевидения Сирии, по данным агентства, устроили митинг в поддержку президента страны Башара Асада.

США, Великобритания и Франция нанесли удары по Сирии в ответ на химическую атаку в городе Дума 7 апреля. Западные страны обвиняют проправительственные сирийские войска в применении отравляющих веществ против гражданского населения.
Россия называет сообщения о химической атаке в Думе провокацией. Министерство обороны РФ утверждает, что видео, на котором сняты пострадавшие от отравляющих веществ, носит постановочный характер. МИД России неоднократно заявлял, что доказательств применения химоружия в Думе нет.

Война в Сирии

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