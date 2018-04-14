По целям в Сирии выпустили 30 ракет
США, Великобритания и Франция выпустили по целям в Сирии около 30 ракет, треть из них были сбиты. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя сирийского правительства.
Footage from #Damascus shows air defence missiles being launched. Location not specified. #SyriaStrikes pic.twitter.com/EqTUYBeNq0— Riam Dalati (@Dalatrm) April 14, 2018
Удары были нанесены по Дамаску и Хомсу. США сообщили, что целями стали объекты, связанные с сирийской программой создания химического оружия.
Какой ущерб причинен в результате бомбардировок, пока неясно.
Корреспондент агентства «Интерфакс» сообщил, что обстановка в Дамаске в целом спокойная. Бомбардировки не затронули правительственный квартал в сирийской столице.
Около здания центрального телевидения Сирии, по данным агентства, устроили митинг в поддержку президента страны Башара Асада.