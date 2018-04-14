Минобороны России обвинило западных союзников в бомбардировке гражданских объектов в Сирии

Министерство обороны России заявило, что США, Великобритания и Франция нанесли удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии.

По данным Минобороны, бомбардировки продолжались с 3:42 до 5:10 по московскому времени. В операции были задействованы самолеты и корабли.

Министерство также сообщило, что средства ПВО российской армии в Сирии не были задействованы для отражение атаки. «Ни одна из выпущенных США и их союзниками крылатых ракет в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, не входила», — заявило Минобороны.