Минобороны России обвинило западных союзников в бомбардировке гражданских объектов в Сирии

Интерфакс
04:25, 14 апреля 2018
Надежный источник

Министерство обороны России заявило, что США, Великобритания и Франция нанесли удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии.

По данным Минобороны, бомбардировки продолжались с 3:42 до 5:10 по московскому времени. В операции были задействованы самолеты и корабли.

Министерство также сообщило, что средства ПВО российской армии в Сирии не были задействованы для отражение атаки. «Ни одна из выпущенных США и их союзниками крылатых ракет в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, не входила», — заявило Минобороны.

США утверждают, что удары в Сирии были нанесены по трем целям, связанным с сирийской программой создания химического оружия. Целями стали научно-исследовательский центр, хранилище химических веществ и командный пункт — все они находятся в Дамаске и Хомсе.
Поводом для начала операции стала химическая атака в городе Дума 7 апреля. Западные страны утверждают, что отравляющие вещества применила сирийская правительственная армия.
Сирия и Россия отвергают такие обвинения. Россия называет сообщения о химической атаке провокацией, организованной при участии Великобритании.

Война в Сирии

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