Совет Федерации обвинил «Би-би-си» и Deutsche Welle во вмешательстве в президентские выборы

Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета выявила 12 средств массовой информации, которые вмешивались в выборы президента России. Об этом РБК рассказал председатель комиссии Андрей Климов.

В список таких СМИ попали «Голос Америки», «Радио Свобода», «Крым.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Idel.Реалии», «Сибирь.Реалии», Русская служба Би-би-си, Deutsche Welle, французская радиостанция RFI и телеканал «Настоящее время». Полностью список вместе с «наглядными примерами вмешательств» будет опубликован в докладе о президентских выборах в мае после инаугурации Владимира Путина.

Сенатор подчеркнул, что при составлении списка парламентарии анализировали работу только тех СМИ, которые получают иностранное госфинансирование и вещают на русском языке.

Помимо указанных СМИ Климов раскритиковал деятельность американской некоммерческой организации Фонд Карнеги, которая публиковала в предвыборный период статьи, «откровенно порочащие институт российских выборов и критикующие одного из кандидатов».