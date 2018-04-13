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Совет Федерации обвинил «Би-би-си» и Deutsche Welle во вмешательстве в президентские выборы

РБК
05:25, 13 апреля 2018
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Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета выявила 12 средств массовой информации, которые вмешивались в выборы президента России. Об этом РБК рассказал председатель комиссии Андрей Климов.

В список таких СМИ попали «Голос Америки», «Радио Свобода», «Крым.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Idel.Реалии», «Сибирь.Реалии», Русская служба Би-би-си, Deutsche Welle, французская радиостанция RFI и телеканал «Настоящее время». Полностью список вместе с «наглядными примерами вмешательств» будет опубликован в докладе о президентских выборах в мае после инаугурации Владимира Путина.

Сенатор подчеркнул, что при составлении списка парламентарии анализировали работу только тех СМИ, которые получают иностранное госфинансирование и вещают на русском языке.

Помимо указанных СМИ Климов раскритиковал деятельность американской некоммерческой организации Фонд Карнеги, которая публиковала в предвыборный период статьи, «откровенно порочащие институт российских выборов и критикующие одного из кандидатов».

Включение в список Совфеда, по сути, является предупреждением для СМИ, отметил Климов. Не исключено, что после этого, если они «продолжат действовать в том же духе», они попадут в список СМИ-иноагентов, добавил сенатор.

РБК
Временная комиссия по защите госсуверенитета функционирует в Совфеде с июня 2017 года. Ее целью является отслеживание фактов вмешательства иностранных государств и международных организаций «в политическую, экономическую, культурную и гуманитарную сферы деятельности в России».
Под вмешательством в выборы сенаторы понимают неравномерное освещение деятельности кандидатов в президенты и призывы не участвовать в выборах. Деятельность СМИ, попавших в список Совфеда, анализировалась с 2015 года до 18 марта 2018 года.

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