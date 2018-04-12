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Мосгорсуд допрашивал Сечина полтора часа. Допрос прошел в закрытом режиме

Meduza
09:35, 12 апреля 2018
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В Мосгорсуде завершился допрос главы «Роснефти» Игоря Сечина по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. После почти полутора часов допроса журналистов снова пустили в зал суда, передает корреспондент «Медузы».

Допрос Сечина по ходатайству стороны обвинения проходил в закрытом режиме, так как его показания содержат коммерческую тайну. Главу «Роснефти» провели в зал заседаний по служебным коридорам, он не вышел к журналистам ни до, ни после допроса.

О допросе Сечина было объявлено только после начала заседания по обжалованию приговора Улюкаеву по делу о взятке. Во время рассмотрения дела в первой инстанции Сечина неоднократно вызывали на допрос, но каждый раз он не являлся под разными предлогами.
В декабре 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки от Сечина. Сам бывший министр свою вину не признал, а дело назвал провокацией главы «Роснефти».

Дело Алексея Улюкаева

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