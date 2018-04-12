Мосгорсуд допрашивал Сечина полтора часа. Допрос прошел в закрытом режиме

В Мосгорсуде завершился допрос главы «Роснефти» Игоря Сечина по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. После почти полутора часов допроса журналистов снова пустили в зал суда, передает корреспондент «Медузы».

Допрос Сечина по ходатайству стороны обвинения проходил в закрытом режиме, так как его показания содержат коммерческую тайну. Главу «Роснефти» провели в зал заседаний по служебным коридорам, он не вышел к журналистам ни до, ни после допроса.