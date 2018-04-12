Сечин назвал «делом чести» свое участие в суде над Улюкаевым. За время процесса он проигнорировал четыре повестки

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что для него было делом чести дать показания в суде по делу Алексея Улюкаева.

«Для меня это был принципиальный вопрос, потому что я хотел, чтобы мои показания были учтены судом. Я являюсь основным свидетелем и для меня это было делом чести», — цитирует Сечина ТАСС.