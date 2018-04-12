Сечин назвал «делом чести» свое участие в суде над Улюкаевым. За время процесса он проигнорировал четыре повестки
Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что для него было делом чести дать показания в суде по делу Алексея Улюкаева.
«Для меня это был принципиальный вопрос, потому что я хотел, чтобы мои показания были учтены судом. Я являюсь основным свидетелем и для меня это было делом чести», — цитирует Сечина ТАСС.
«Я надеялся, что суд первой инстанции примет мои письменные показания, к сожалению, этого не произошло. Поэтому как только появилась возможность, я пришел в суд», — сказал он.
12 апреля Игорь Сечин в закрытом режиме дал показания в Мосгорсуде, который рассматривает апелляцию на приговор Улюкаеву. Когда дело рассматривалось в первой инстанции, Сечин в суд не явился, хотя его вызывали четыре раза.
Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев осужден на восемь лет колонии строгого режима за получение взятки от Игоря Сечина. Судя по известным материалам дела, никто кроме Сечина не видел, как Улюкаев требовал от него деньги. Бывший министр утверждает, что стал жертвой провокации.