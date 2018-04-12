За что мы ненавидим доставкуПартнерское видео

Сечин назвал «делом чести» свое участие в суде над Улюкаевым. За время процесса он проигнорировал четыре повестки

ТАСС
11:47, 12 апреля 2018
Надежный источник

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что для него было делом чести дать показания в суде по делу Алексея Улюкаева.

«Для меня это был принципиальный вопрос, потому что я хотел, чтобы мои показания были учтены судом. Я являюсь основным свидетелем и для меня это было делом чести», — цитирует Сечина ТАСС.

«Я надеялся, что суд первой инстанции примет мои письменные показания, к сожалению, этого не произошло. Поэтому как только появилась возможность, я пришел в суд», — сказал он.

ТАСС
12 апреля Игорь Сечин в закрытом режиме дал показания в Мосгорсуде, который рассматривает апелляцию на приговор Улюкаеву. Когда дело рассматривалось в первой инстанции, Сечин в суд не явился, хотя его вызывали четыре раза.
Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев осужден на восемь лет колонии строгого режима за получение взятки от Игоря Сечина. Судя по известным материалам дела, никто кроме Сечина не видел, как Улюкаев требовал от него деньги. Бывший министр утверждает, что стал жертвой провокации.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
новости

Алексей Улюкаев на обжаловании приговора после четырех месяцев в СИЗО. Фотография

новости

«Нереальная реальность». Как Россию защищают от интернета

2 минуты

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы