Германия отказалась бомбить Сирию

Германия не станет принимать участие в возможной военной операции западных стран на территории Сирии. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции в Берлине с премьер-министром Дании Ларсом Лекке Расмуссеном.

При этом канцлер подчеркнула, что Германия поддерживает любые действия стран-союзников, направленные на то, чтобы показать неприемлемость использования химического оружия.