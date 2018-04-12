Германия отказалась бомбить Сирию
Германия не станет принимать участие в возможной военной операции западных стран на территории Сирии. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции в Берлине с премьер-министром Дании Ларсом Лекке Расмуссеном.
При этом канцлер подчеркнула, что Германия поддерживает любые действия стран-союзников, направленные на то, чтобы показать неприемлемость использования химического оружия.
Страны Запада обвиняют режим Башара Асада в химической атаке в сирийском городе Дума в регионе Восточная Гута. По данным правозащитников, в результате бомбардировки Думы, произошедшей 7 апреля, погибли от 40 до 70 мирных жителей. Еще около 500 человек пострадали от отравления. Сирийские и российские военные назвали ложью сообщения о применении химического оружия.
11 апреля президент США Дональд Трамп объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии, не уточнив его сроки. Кроме того, он заявил, что Россия и Иран, поддерживающие режим Асада, также заплатят «большую цену».
К военной операции против Башара Асада могут подключиться Великобритания и Франция. По сведениям британских СМИ, премьер-министр Тереза Мэй готова поддержать американский военный удар по Сирии, не дожидаясь одобрения парламента.