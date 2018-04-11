«Би-би-си»: Тереза Мэй готова поддержать удар по Сирии без согласия парламента
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готова поддержать военные действия в Сирии, не дожидаясь одобрения парламента. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на источники в правительстве.
По словам собеседников издания, Мэй считает, что ответные меры в связи с сообщениями о химической атаке в Думе должны быть предприняты срочно. Кроме того, британский премьер не хочет просить президента США Дональда Трампа отложить удар из-за ее консультаций с парламентом, пишет «Би-би-си».
Ранее лидер оппозиционной Лебористской партии Джереми Корбин потребовал от правительства вынести на голосование в парламенте вопрос об участии Великобритании в ударе по Сирии.
Британская газета The Times ранее сообщила, что Тереза Мэй отказалась от удара по Сирии, пока не будет собрано больше доказательств предполагаемого применения войсками Башара Асада химического оружия.
По данным правозащитников, сирийские власти 7 апреля сбросили на город Дума в регионе Восточная Гута бомбы с отравляющим газом, в результате чего погибли от 40 до 70 человек и пострадали еще около 500.
Ответственность за химическую атаку США возложили на Башара Асада. Дональд Трамп 11 апреля объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии. Он заявил, что Россия и Иран, поддерживающие режим Асада, также заплатят «большую цену».
Россия и Сирия отрицают все обвинения в применении химического оружия.