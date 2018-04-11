«Би-би-си»: Тереза Мэй готова поддержать удар по Сирии без согласия парламента

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готова поддержать военные действия в Сирии, не дожидаясь одобрения парламента. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на источники в правительстве.

По словам собеседников издания, Мэй считает, что ответные меры в связи с сообщениями о химической атаке в Думе должны быть предприняты срочно. Кроме того, британский премьер не хочет просить президента США Дональда Трампа отложить удар из-за ее консультаций с парламентом, пишет «Би-би-си».

Ранее лидер оппозиционной Лебористской партии Джереми Корбин потребовал от правительства вынести на голосование в парламенте вопрос об участии Великобритании в ударе по Сирии.