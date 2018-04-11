Великобритания отказалась от военного удара по Сирии

Великобритании требуется больше доказательств предполагаемого применения войсками Башара Асада химического оружия для того, чтобы присоединиться к военному удару по Сирии. Об этом, как сообщает газета The Times, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в телефонном разговоре с президентами США и Франции Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном.

Лондон не поддержал намерение Вашингтона провести быструю ответную операцию в Сирии в условиях, когда специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) готовят визит в Восточную Гуту для проверки сообщений о химической атаке в пригороде Дамаска.