Великобритания отказалась от военного удара по Сирии
Великобритании требуется больше доказательств предполагаемого применения войсками Башара Асада химического оружия для того, чтобы присоединиться к военному удару по Сирии. Об этом, как сообщает газета The Times, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в телефонном разговоре с президентами США и Франции Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном.
Лондон не поддержал намерение Вашингтона провести быструю ответную операцию в Сирии в условиях, когда специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) готовят визит в Восточную Гуту для проверки сообщений о химической атаке в пригороде Дамаска.
Главы государств сошлись во мнении, что, в случае подтверждения, применение Дамаском химического оружия станет еще одним свидетельством ужасающей жестокости режима Асада против собственного народа и полного игнорирования им своих юридических обязательств не использовать такое оружие, заявили в пресс-службе Терезы Мэй. (англ.яз.)