«Может скоро, а может нет!» Дональд Трамп — о ракетном ударе по Сирии
Президент США Дональд Трамп заявил, что ракетный удар США по Сирии может произойти как в ближайшее время, так и нет.
«Я никогда не говорил, когда именно произойдет атака на Сирию. Может быть, очень скоро, а может, и совсем не скоро!» — написал американский президент в твиттере.
Он добавил, что под его руководством США «проделали отличную работу по избавлению региона от ИГ». «И где наше „Спасибо, Америка?“» — спросил Трамп.
Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?”— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 12, 2018
Ожидается, что США нанесут удар по Сирии в ответ на якобы совершенную сирийским правительством химическую атаку. 11 апреля Дональд Трамп предупредил Россию, выступающую союзником Башара Асада, что в Сирию полетят «новые и умные» ракеты.
Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) с 2014 года контролировала обширные территории в Сирии и Ираке. Сейчас террористы удерживают лишь несколько изолированных участков в этих странах. В Сирии у них отбили территорию как правительственные войска при поддержке России и Ирана, так и курдские военные формирования при поддержке США. В Ираке армия действовала против ИГ также при поддержке, в числе прочих, американских военных.