Президент США Дональд Трамп заявил, что ракетный удар США по Сирии может произойти как в ближайшее время, так и нет.

«Я никогда не говорил, когда именно произойдет атака на Сирию. Может быть, очень скоро, а может, и совсем не скоро!» — написал американский президент в твиттере.

Он добавил, что под его руководством США «проделали отличную работу по избавлению региона от ИГ». «И где наше „Спасибо, Америка?“» — спросил Трамп.