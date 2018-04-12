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«Может скоро, а может нет!» Дональд Трамп — о ракетном ударе по Сирии

Дональд Трамп
10:37, 12 апреля 2018
Надежный источник

Президент США Дональд Трамп заявил, что ракетный удар США по Сирии может произойти как в ближайшее время, так и нет.

«Я никогда не говорил, когда именно произойдет атака на Сирию. Может быть, очень скоро, а может, и совсем не скоро!» — написал американский президент в твиттере.

Он добавил, что под его руководством США «проделали отличную работу по избавлению региона от ИГ». «И где наше „Спасибо, Америка?“» — спросил Трамп.

Ожидается, что США нанесут удар по Сирии в ответ на якобы совершенную сирийским правительством химическую атаку. 11 апреля Дональд Трамп предупредил Россию, выступающую союзником Башара Асада, что в Сирию полетят «новые и умные» ракеты.
Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) с 2014 года контролировала обширные территории в Сирии и Ираке. Сейчас террористы удерживают лишь несколько изолированных участков в этих странах. В Сирии у них отбили территорию как правительственные войска при поддержке России и Ирана, так и курдские военные формирования при поддержке США. В Ираке армия действовала против ИГ также при поддержке, в числе прочих, американских военных.

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