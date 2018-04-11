Курс евро превысил 80 рублей. Впервые за два года

Курс евро на Московской бирже утром 11 апреля превысил 80 рублей. По состоянию на 10:01 евро стоил 80,04 рубля. Последний раз европейская валюта пересекала эту отметку в марте 2016 года.

Доллар утром 11 апреля стоил выше 64 рублей (64,73 рубля на 10:01) — впервые за полтора года.

На открытии торгов индекс РТС (рассчитываемый в долларах) снизился на полтора процента. При этом рассчитываемый в рублях индекс МосБиржи поднялся на 1%.