Курс евро превысил 80 рублей. Впервые за два года
Курс евро на Московской бирже утром 11 апреля превысил 80 рублей. По состоянию на 10:01 евро стоил 80,04 рубля. Последний раз европейская валюта пересекала эту отметку в марте 2016 года.
Доллар утром 11 апреля стоил выше 64 рублей (64,73 рубля на 10:01) — впервые за полтора года.
На открытии торгов индекс РТС (рассчитываемый в долларах) снизился на полтора процента. При этом рассчитываемый в рублях индекс МосБиржи поднялся на 1%.
Курс российской валюты по отношению к иностранным продолжает снижаться третий день на фоне новых санкций США против российских бизнесменов и компаний.
По оценке Bloomberg, в результате падения стоимости акций российские предприниматели лишились 16 миллиардов долларов в первые дни после санкций.