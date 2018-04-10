Утром 10 апреля евро стоил 78 рублей, доллар приближался к 64. Рост по сравнению с 6 апреля, когда объявили о новых санкциях США, составил почти 10%. Резкое изменение курса может показаться обвалом, но на самом деле такое движение — это нормально. С 2014 года рубль находится в — ЦБ не занимается контролем курса с помощью валюты на рынке. В конце того же 2014 года курс евро достигал и 100 рублей, а потом снизился до 70. Тогда на курс в том числе влияла дешевеющая нефть, а сейчас главная причина — новые американские санкции. Инвесторы избавляются от всех российских активов — как рубля, так и акций, в том числе тех компаний, на которые санкции напрямую не повлияли.