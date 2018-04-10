Россия впервые за 2,5 года отменила аукцион по размещению госдолга

Аукцион по размещению ОФЗ, сообщает Bloomberg , отменяется Россией впервые с августа 2015 года.

В сообщении, опубликованном ведомством, говорится, что такое решение было принято «в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой».

Минфин РФ отменил намеченный на 11 апреля аукцион по размещению облигаций федеральных займов (ОФЗ).

Российские СМИ 10 апреля обратили внимание на законопроект , внесенный 5 апреля в Конгресс США республиканцем Хоакином Кастро. Документ предполагает введение санкций против суверенного долга РФ, запрещая операции с российскими облигациями, выпущенным через 180 дней после даты введения ограничительных мер. Кастро также предлагает запретить сделки по облигациям семи крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ. Санкции против госдолга России предлагается ввести из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Возможность того, что США введут санкции против суверенного российского долга, обсуждается на протяжении последних нескольких месяцев. Однако США на такие меры пока не пошли. В частности, эксперты объясняли это тем, что подобные ограничения негативно скажутся на американских инвесторах.