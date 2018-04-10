На месте падения Ан-148 в Подмосковье найдены останки погибших. Поиски возобновили после обращения дочери одной из жертв

Во время поисковой операции на месте крушения Ан-148 в Подмосковье, возобновившейся 10 апреля, обнаружены восемь фрагментов тел погибших. Об этом сообщил радиостанции «Говорит Москва» источник, знакомый с ходом судмедэкспертизы жертв авиакатастрофы.

Обнаруженные фрагменты доставлены для проведения экспертизы, начать которую, по словам собеседника радиостанции, планируется 11 апреля.

«Думаю, будут еще. Сейчас там ищут, что-то наверняка найдут», — сказал он.

Ранее источник РИА Новости в экстренных службах Подмосковья сообщил, что после возобновления поисковой операции найдены более 10 фрагментов разбившегося Ан-148.

10 апреля «Медуза» опубликует подробный материал о том, как ищут останки погибших в авиакатастрофе в Подмосковье.