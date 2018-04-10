На месте падения Ан-148 в Подмосковье найдены останки погибших. Поиски возобновили после обращения дочери одной из жертв
Во время поисковой операции на месте крушения Ан-148 в Подмосковье, возобновившейся 10 апреля, обнаружены восемь фрагментов тел погибших. Об этом сообщил радиостанции «Говорит Москва» источник, знакомый с ходом судмедэкспертизы жертв авиакатастрофы.
Обнаруженные фрагменты доставлены для проведения экспертизы, начать которую, по словам собеседника радиостанции, планируется 11 апреля.
«Думаю, будут еще. Сейчас там ищут, что-то наверняка найдут», — сказал он.
Ранее источник РИА Новости в экстренных службах Подмосковья сообщил, что после возобновления поисковой операции найдены более 10 фрагментов разбившегося Ан-148.
10 апреля «Медуза» опубликует подробный материал о том, как ищут останки погибших в авиакатастрофе в Подмосковье.
Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился 11 февраля в Подмосковье возле села Степановское Раменского района. Погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа.
9 апреля дочь одной из жертв катастрофы Юлия Синицына рассказала «Медузе», что на месте крушения спустя два месяца после катастрофы находятся останки погибших. В связи с этим Синицына записала видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой оцепить место происшествия.
10 апреля было объявлено о возобновлении поисковой операции. В СК объявили, что провести повторный осмотр места падения самолета решено в связи «с таянием снега».