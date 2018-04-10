Курс евро на Московской бирже превысил 76 рублей. Впервые почти за два года

Курс российского рубля продолжил снижаться после открытия торгов на Московской бирже во вторник, 10 апреля.

По состоянию на 10:31 мск, евро торговался по 76,35 рубля, на 1,65 рубля больше уровня закрытия предыдущей сессии. Евро преодолел отметку в 76 рублей впервые с мая 2016 года.

За доллар давали 61,98 рубля (+1,32 рубля). Предыдущий раз доллар торговался выше отметки 61 рубль в начале января 2017 года.