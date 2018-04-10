Курс евро на Московской бирже превысил 76 рублей. Впервые почти за два года
Курс российского рубля продолжил снижаться после открытия торгов на Московской бирже во вторник, 10 апреля.
По состоянию на 10:31 мск, евро торговался по 76,35 рубля, на 1,65 рубля больше уровня закрытия предыдущей сессии. Евро преодолел отметку в 76 рублей впервые с мая 2016 года.
За доллар давали 61,98 рубля (+1,32 рубля). Предыдущий раз доллар торговался выше отметки 61 рубль в начале января 2017 года.
Снижение курса рубля на Московской бирже началось 9 апреля, когда евро за торговую сессию подорожал почти на три рубля, а доллар — почти на два рубля. Ослабление курса рубля происходило на фоне снижения основных биржевых индексов, связанного с падением котировок акций российских компаний из-за новых американских санкций.
Минфин США 6 апреля представил расширенный санкционный список, в который включил 23 российских бизнесменов и чиновников, а также несколько компаний. В список, в частности, попали Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг.
Власти РФ заявили, что рассматривают меры поддержки компаний, пострадавших из-за санкций. По данным «Ведомостей», речь, в частности, идет о создании в России офшорных зон.