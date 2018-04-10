«Би-би-си»: Юлию Скрипаль вывезли из больницы в «безопасное место»

Юлию Скрипаль выписали из больницы в Солсбери и перевезли в «безопасное место». Об этом со ссылкой на неназванные источники пишет «Би-би-си».

Скрипаль выписали еще 9 апреля, уточняет издание. Ранее о том, что пациентку выписали накануне, сообщали источники Sky News.

Отец Юлии Сергей Скрипаль, которого также госпитализировали с отравлением, остается в больнице, но его состояние «быстро улучшается», добавил источник «Би-би-си».

Обновление. Директор больницы Солсбери подтвердил РИА Новости выписку Юлии Скрипаль.