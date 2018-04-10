«Би-би-си»: Юлию Скрипаль вывезли из больницы в «безопасное место»
Юлию Скрипаль выписали из больницы в Солсбери и перевезли в «безопасное место». Об этом со ссылкой на неназванные источники пишет «Би-би-си».
Скрипаль выписали еще 9 апреля, уточняет издание. Ранее о том, что пациентку выписали накануне, сообщали источники Sky News.
Отец Юлии Сергей Скрипаль, которого также госпитализировали с отравлением, остается в больнице, но его состояние «быстро улучшается», добавил источник «Би-би-си».
Обновление. Директор больницы Солсбери подтвердил РИА Новости выписку Юлии Скрипаль.
Сергей и Юлия Скрипали были госпитализированы 4 марта с подозрением на отравление нервно-паралитическим веществом. По версии британского следствия, бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, который шпионил в пользу Лондона, отравили российские спецслужбы.
Великобритания выслала из страны 23 российских дипломатов, представителей Москвы также выслали другие страны. Россия заявила о непричастности к отравлению Скрипалей, назвав случившееся провокацией.