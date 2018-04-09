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В Белом доме фанатам предложили хорошо подумать перед поездкой на ЧМ-2018 в Россию

The Guardian
06:39, 9 апреля 2018
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В администрации президент США футбольных фанатов предупредили о возможных трудностях при поездке на ЧМ-2018 в Россию. Соответствующие заявления неназванного представителя Белого дома цитируют The Guardian и The Telegraph.

Проблемы, по словам неназванного чиновника, могут быть связаны с тем, что из России в ответ на западные санкции были высланы американские дипломаты, а также представители других стран.

«Бывают несчастные случаи. Можно заболеть — потребуется медицинская эвакуация домой. Мы не предполагаем, что будут какие-то значительные инциденты, но хочется проявить осторожность», — добавил он.

При этом США продолжают сотрудничать с Россией в противодействии возможным террористическим атакам на ЧМ-2018.

«Я бы хорошо задумался, потому что у нас не будет возможности обеспечить такой же уровень защиты наших граждан или даже обеспечивать обычные консульские услуги. И у других стран тоже. Граждане любой страны столкнутся со снижением консульской поддержки», — заявил неназванный чиновник (англ. яз.).

The Guardian
Взаимная высылка дипломатов из России и других стран произошла после того, как Лондон обвинил Москву в отравлении в британском Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Великобритания также исключила из своей делегации на ЧМ-2018 высокопоставленных чиновников и членов королевской семьи.

Отравление Скрипалей

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