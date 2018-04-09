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Подозреваемому в отравлении таллием в Таганроге оформили явку с повинной. Перед этим он несколько дней провел под арестом

Meduza
13:33, 9 апреля 2018
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Владислав Шульга, подозреваемый в отравлении таллием сотрудников авиазавода в Таганроге, добровольно явился с повинной в полицию. Об этом сообщил «Медузе» адвокат международной правозащитной группы «Агора» Александр Попков, представляющий интересы потерпевших в деле об отравлении таллием.

Попков обратил внимание на то, что до того, как Шульга пришел в полицию, он несколько дней находился под административным арестом. Наказание в виде семи суток ареста ему назначил суд за мелкое хулиганство. По данным полиции, он на улице хватал руками за одежду прохожего и нецензурно выражался в его адрес. Шульга, следует из постановления суда, такие действия отрицал.

Срок административного ареста, назначенного Шульге, истекал через сутки после того, как он пришел оформлять явку с повинной в сопровождении адвоката, указывает Попков, добавляя, что «такого не бывает».

«У оперативников была уйма времени любыми способами „убедить“ человека признаться в любом преступлении и придумать детали „чистосердечного признания“», — считает адвокат.

«Потерпевшие ни в коем случае не намерены выгораживать настоящего преступника, но и не будут потакать фальсификациям и попыткам свалить чью-то вину в массовом отравлении на первого попавшегося „козла отпущения“», — подчеркнул Попков.

Сотрудники таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева начали жаловаться на боли и потерю волос в конце 2017 года. В марте директор завода признал, что на предприятии произошло массовое отравление таллием, назвав его причиной бытовой конфликт.
4 апреля было объявлено о задержании подозреваемого по делу об отравлении таллием - инженера авиазавода Владислава Шульги. О том, что Шульга добровольно явился в полицию и дал признательные показания, ранее не сообщалось.
По предварительным данным, таллий был добавлен в кулер с водой, которым пользовались сотрудники предприятия. Мотивом Шульги источники назвали конфликт с юристом предприятия Сагилем Махмудовым из-за поврежденного автомобиля.
Владислав Шульга отправлен под домашний арест сроком на два месяца.

Отравление таллием в Таганроге

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