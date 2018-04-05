Суд отправил под домашний арест подозреваемого в отравлении таллием в Таганроге

Ранее про домашний арест Шульги сообщили «Медиазона» и связанный с «Лайфом» телеграм-канал Life Shot.

Шульга полностью признал вину. Он пробудет под домашним арестом два месяца — до 3 июня, говорится в сообщении суда.

Таганрогский городской суд отправил под домашний арест Владислава Шульгу, подозреваемого в том, что он отравил таллием сотрудников местного авиационного завода.

Сотрудники таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева массово стали жаловаться на боли и потерю волос в конце 2017 года. В марте 2018-го директор завода признал, что на предприятии произошло массовое отравление таллием. По его словам, причиной стал бытовой конфликт. На самом авиазаводе таллий не используется.

О задержании подозреваемого в отравлении стало известно 4 апреля. Им оказался инженер завода Владислав Шульга. По предварительным данным, он подсыпал таллий кулер с водой, которым пользовались сотрудники предприятия.

Предполагается, что Шульга устроил отравление, чтобы отомстить юристу авиазавода Сагилю Махмудову. По предварительным данным, в октябре 2017 Шульга на своей машине задел зеркало автомобиля Махмудова и скрылся. Юрист сообщил об этом в полицию, после чего Шульгу лишили прав.