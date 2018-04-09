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Минобороны России обвинило Израиль в сирийской бомбардировке

Meduza
07:17, 9 апреля 2018
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Ракетный удар по сирийской авиабазе в провинции Хомс нанесли израильские истребители. Об этом сообщается в пресс-релизе Минобороны России, поступившем в редакцию «Медузы».

В бомбардировке участвовали два самолета F-15 израильских ВВС, которые, не заходя в воздушное пространство Сирии, в ночь на 9 апреля выпустили с территории Ливана восемь управляемых ракет по аэродрому Тифор, заявили в ведомстве.

«Подразделениями ПВО ВС САР в ходе противовоздушного боя уничтожены 5 управляемых ракет. 3 ракеты достигли западной части аэродрома. Среди российских советников в Сирии пострадавших нет», — говорится в пресс-релизе Минобороны РФ.

Meduza
Бомбардировка базы правительственных войск Сирии в провинции Хомс случилась спустя сутки после сообщений о химической атаке, устроенной сирийскими военными в городе Дума в регионе Восточная Гута. По данным медиков, в результате атаки погибли не менее 70 человек.
США возложили ответственность за применение химического оружия на режим Башара Асада, а президент Дональд Трамп пообещал, что Россия и Иран, поддерживающие сирийского лидера, заплатят за это «большую цену».
В Минобороны России категорически опровергли сообщения о химической атаке в Думе. В свою очередь сирийские власти назвали ответную бомбардировку Хомса предполагаемым «актом американской агрессии». Власти США заявили, что непричастны к удару по сирийской базе.
По данным «Коммерсанта», в ближайшие дни американская администрация обсудит введение новых санкций в отношении России из-за ситуации в Сирии.
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