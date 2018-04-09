Минобороны России обвинило Израиль в сирийской бомбардировке

Ракетный удар по сирийской авиабазе в провинции Хомс нанесли израильские истребители. Об этом сообщается в пресс-релизе Минобороны России, поступившем в редакцию «Медузы».

В бомбардировке участвовали два самолета F-15 израильских ВВС, которые, не заходя в воздушное пространство Сирии, в ночь на 9 апреля выпустили с территории Ливана восемь управляемых ракет по аэродрому Тифор, заявили в ведомстве.