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Журналисты пришли домой к Юрию Дмитриеву и показали ему фотографии из уголовного дела против него. Он обратился в полицию

Дождь
06:26, 7 апреля 2018
Надежный источник

Два человека, представившиеся журналистами, пришли домой к главе карельского «Мемориала» Юрию Дмитриеву и показали ему фотографии его обнаженной приемной дочери из материалов уголовного дела, по которому тот проходил обвиняемым.

«Просили рассказать, что я чувствую после освобождения. „А зачем вы делали эти снимки?“ Ну, объяснил, что для контроля за физическим состоянием дочери. Тот, который длинный, журналист, открывает свой планшет и начинает мне показывать эти снимки, которые хранились только в прокуратуре», — рассказал он «Дождю».

По словам Дмитриева, он пытался их задержать. В ходе потасовки от их микрофона отвалилась деталь. Какое издание представляли журналисты, он не запомнил: по его словам, это было «какая-то четырехбуквенная станция». Изданию «7×7» он рассказал, что ранее они представлялись сотрудниками канала «Известия».

Дмитриев обратился в полицию.

Юрия Дмитриева обвиняли в изготовлении детской порнографии из-за того, что он фотографировал несовершеннолетнюю приемную дочь голой. Дмитриев объяснял, что делал это для состояния ее здоровья и отчета перед органами опеки.
В России запрещено распространение информации о несовершеннолетних, ставших жертвами противоправных действий. Заседания суда по делу Дмитриева проходили в закрытом режиме.
5 апреля 2018 года Петрозаводский городской суд оправдал Дмитриева по обвинениям в изготовлении детской порнографии и развратных действиях. Ему назначено 2,5 года ограничения свободы из-за хранения деталей оружия, из которых ему осталось отбыть три месяца.

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