Журналисты пришли домой к Юрию Дмитриеву и показали ему фотографии из уголовного дела против него. Он обратился в полицию

Два человека, представившиеся журналистами, пришли домой к главе карельского «Мемориала» Юрию Дмитриеву и показали ему фотографии его обнаженной приемной дочери из материалов уголовного дела, по которому тот проходил обвиняемым.

«Просили рассказать, что я чувствую после освобождения. „А зачем вы делали эти снимки?“ Ну, объяснил, что для контроля за физическим состоянием дочери. Тот, который длинный, журналист, открывает свой планшет и начинает мне показывать эти снимки, которые хранились только в прокуратуре», — рассказал он «Дождю».

По словам Дмитриева, он пытался их задержать. В ходе потасовки от их микрофона отвалилась деталь. Какое издание представляли журналисты, он не запомнил: по его словам, это было «какая-то четырехбуквенная станция». Изданию «7×7» он рассказал, что ранее они представлялись сотрудниками канала «Известия».

Дмитриев обратился в полицию.