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«Когда мы все вместе — нас проглотить не смогли». Глава карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев поблагодарил всех, кто его поддерживал
Суд в Петрозаводске оправдал главу карельского «Мемориала», историка Юрия Дмитриева по делу о детской порнографии. Дмитриеву назначено наказание за хранение оружия: 2,5 года ограничения свободы. С учетом времени, проведенного им в СИЗО, срок сокращен до 3 месяцев ограничения свободы. Дмитриев, категорически отрицавший вину, выйдя из суда, поблагодарил всех тех, кто его поддерживал.