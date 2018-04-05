Главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева оправдали по делу об изготовлении детской порнографии
Петрозаводский городской суд оправдал главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева по обвинению в изготовлении детской порнографии и развратных действиях.
Ему назначены 2,5 года ограничения свободы по обвинению в хранении оружия, сообщает «Медиазона». Издание «7×7» отмечает, что с учетом времени, проведенного в СИЗО, фактически наказание продлится три месяца.
Оглашение приговора проходило на закрытом заседании. Прокуратура требовала приговорить его к девяти годам колонии строгого режима.
За ним сохранено право на реабилитацию.
62-летний Юрий Дмитриев возглавляет карельское подразделение «Мемориала». Он нашел в Карелии несколько массовых захоронений людей, расстрелянных в 1930-е годы.
В конце 2016 года Дмитриева обвинили в изготовлении детской порнографии — так следователи квалифицировали то, что он фотографировал приемную дочь обнаженной. Он был арестован и около года провел в СИЗО; в январе 2018-го его отпустили под подписку о невыезде.
Дмитриева также обвинили в незаконном хранении деталей гладкоствольного ружья.
Адвокат Юрия Дмитриева говорил, что тот делал снимки для контроля состояния здоровья ребенка и отчета перед органами опеки. Фотографировать девочку он начал после того, как воспитатели в детском саду заявили, что видели у нее синяки.
В ходе расследования Дмитриев прошел психиатрическую экспертизу в институте имени Сербского в Москве. Экспертиза пришла к выводу, что историк психически здоров и не имеет сексуальных отклонений.
«Мемориал» считает дело Дмитриева сфабрикованным. В поддержку Дмитриева выступили музыкант Борис Гребенщиков, режиссер Андрей Звягинцев, писатель Людмила Улицкая, поэт Лев Рубинштейн, писатель Дмитрий Быков и другие общественные деятели и деятели культуры.