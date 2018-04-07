Конора Макгрегора освободили под залог в 50 тысяч долларов

Он должен будет явиться в суд 14 июня. Ему предъявлены обвинения по нескольким статьям, в том числе нападении и преступном умысле.

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, задержанный за нападение на автобус российского бойца Хабиба Нурмагомедова, освобожден под залог в 50 тысяч долларов.

5 апреля Конор Макгрегор вместе с группой сторонников напал на парковке арены Barclays Center в Бруклине на автобус, в котором ехал российский боец Хабиб Нурмагомедов. Он разбил в автобусе стекла, кинув в него металлическое ограждение.

В результате инцидента пострадали два бойца — Майкл Кьеза и Рэй Борг. У первого выявлены несколько резанных ран на лице, второй получил повреждение роговицы. Они оба должны были участвовать в турнире UFC 223, но их бои отменили.

Причиной нападения предположительно стал конфликт между Хабибом Нурмагомедовым и Артемом Лобовым, спарринг-партнером Макгрерора. Лобов критически высказался о Нурмагомедове в интервью, после чего тот в отеле в Нью-Йорке дал ему пощечину. Выступление Лобова на турнире UFC 223 также отменили.

Хабиб Нурмагомедов на UFC 223 должен провести поединок за титул чемпиона в легком весе, который сейчас принадлежит Макгрегору. Его соперником должен был стать временный чемпион Тони Фергюсон, но он получил травму. Тогда соперником россиянина сделали Макса Холлуэя; ему пришлось отказаться от боя из-за проблем со сгонкой веса.

В итоге Нурмагомедов будет драться против нью-йоркца Эла Яквинты, который занимает в рейтинге 11 место и провел с 2015 года один бой. Сам Яквинта не может претендовать на чемпионский пояс, так как не согнал достаточно веса.