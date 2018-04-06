В опечатанном полицией доме Скрипалей погибли домашние животные

В доме бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, который полиция опечатала после покушения, погибли две морские свинки. Об этом пишет The Daily Mirror со ссылкой на представителей министерства охраны окружающей среды, продовольствия и развития сельских регионов. Морские свинки, как установили ветеринары, умерли от обезвоживания.

Кот Скрипаля — черный перс по кличке Нэш Ван Дрейк — был найден живым, но находился в состоянии сильного стресса. Его отвезли в военную лабораторию в Портон-Даун, чтобы провести анализы на следы нервно-паралитического вещества «Новичок», которым, как предполагается, были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Однако, сообщили представители природоохранного ведомства, животное так страдало, что его решено было усыпить.

Дом Скрипаля, напомнили в природоохранном ведомстве, был опечатан полицией в рамках расследования дела об отравлении полковника ГРУ и его дочери, и у ветеринаров долгое время не было доступа в здание.