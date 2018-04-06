В опечатанном полицией доме Скрипалей погибли домашние животные

The Daily Mirror
05:29, 6 апреля 2018
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В доме бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, который полиция опечатала после покушения, погибли две морские свинки. Об этом пишет The Daily Mirror со ссылкой на представителей министерства охраны окружающей среды, продовольствия и развития сельских регионов. Морские свинки, как установили ветеринары, умерли от обезвоживания.

Кот Скрипаля — черный перс по кличке Нэш Ван Дрейк — был найден живым, но находился в состоянии сильного стресса. Его отвезли в военную лабораторию в Портон-Даун, чтобы провести анализы на следы нервно-паралитического вещества «Новичок», которым, как предполагается, были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Однако, сообщили представители природоохранного ведомства, животное так страдало, что его решено было усыпить.

Дом Скрипаля, напомнили в природоохранном ведомстве, был опечатан полицией в рамках расследования дела об отравлении полковника ГРУ и его дочери, и у ветеринаров долгое время не было доступа в здание.

Останки кота и морских свинок были кремированы из опасений, что они могли быть отравлены «Новичком» (англ.яз.).

The Daily Mirror
Официальный представитель МИД России Мария Захарова 4 апреля заявила, что британская сторона намеренно не раскрывает информацию о состоянии здоровья домашних животных Скрипаля. Если в доме действительно было применено химическое отравляющее вещество, подчеркнула она, то животные тоже должны были пострадать.
Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в Солсбери с симптомами отравления в начале марта. Британские власти заявили, что бывший полковник ГРУ и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного назначения «Новичок», разработанным в СССР. Великобритания объявила, что за покушением на Скрипалей стоит Россия, и выслала 23 российских дипломата. О высылке дипломатов в знак солидарности с Великобританией объявили и ряд других стран Европы, а также США.
Россия причастность к отравлению Скрипалей категорически отрицает. Власти РФ приняли зеркальные меры, выслав дипломатов.
В конце марта Национальная служба здравоохранения Великобритании объявила, что состояние Юлии Скрипаль улучшилось. 5 апреля Скотленд-Ярд опубликовал заявление Юлии Скрипаль, сообщившей, что она идет на поправку. Информации о том, в каком состоянии находится Сергей Скрипаль, пока нет.

Отравление Сергея и Юлии Скрипаль

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