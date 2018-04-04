Российский МИД заинтересовало здоровье домашних животных Скрипалей

МИД РФ интересуется судьбой домашних животных бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного, по версии британских правоохранительных органов, нервно-паралитическим веществом.

У России, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, есть достоверная информация о том, что у Скрипаля были домашние животные.

«Где сейчас эти домашние животные? <…> Каково их состояние, почему британская сторона, так активно сливающая в СМИ сведения о расследовании на неназванные источники, этот факт утаила», — сказала Захарова.

Если в доме действительно было применено химическое отравляющее вещество, подчеркнула она, то животные тоже должны были пострадать.