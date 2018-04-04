Российский МИД заинтересовало здоровье домашних животных Скрипалей

Интерфакс
13:58, 4 апреля 2018
Надежный источник

МИД РФ интересуется судьбой домашних животных бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного, по версии британских правоохранительных органов, нервно-паралитическим веществом.

У России, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, есть достоверная информация о том, что у Скрипаля были домашние животные.

«Где сейчас эти домашние животные? <…> Каково их состояние, почему британская сторона, так активно сливающая в СМИ сведения о расследовании на неназванные источники, этот факт утаила», — сказала Захарова.

Если в доме действительно было применено химическое отравляющее вещество, подчеркнула она, то животные тоже должны были пострадать.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Великобритании в начале марта. Власти Великобритании объявили, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом военного назначения «Новичок», разработанным в СССР.
В причастности к покушению на Скрипалей Великобритания обвинила Россию и выслала 23 российских дипломата. В знак солидарности дипломатов из РФ объявили персонами нон грата и другие страны Европы, также США, Канада и Австралия. Россия, категорически отрицающая причастность к отравлению Скрипалей, ответила зеркально.

Отравление Сергея и Юлии Скрипаль

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