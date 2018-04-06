Правозащитница Алена Попова создала сайт о домогательствах Леонида Слуцкого

Правозащитница Алена Попова совместно с волонтерами «Проекта W» запустила сайт «Нет домогательствам!», посвященный депутату Госдумы Леониду Слуцкому. Об этом она сама написала в фейсбуке.

На сайте размещено обращение в Генпрокуратуру с требованием провести расследование в отношении Слуцкого. Также там опубликовано обращение к спикеру Госдумы Вячеславу Володину; в нем, в частности, идет речь про необходимость внести в закон о гендерном равенстве поправки о домогательствах.

Создатель сайта призывает копировать эти обращения и отправлять адресатам через сайты парламента и Генпрокуратуры.

Кроме того, на сайте размещена ссылка на петицию бывшего пресс-секретаря движения «Наши» и Росмолодежи Кристины Потупчик с призывом возбудить уголовное дело против Слуцкого, опубликованная на Change.org в начале марта.