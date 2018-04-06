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Правозащитница Алена Попова создала сайт о домогательствах Леонида Слуцкого

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12:37, 6 апреля 2018
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Правозащитница Алена Попова совместно с волонтерами «Проекта W» запустила сайт «Нет домогательствам!», посвященный депутату Госдумы Леониду Слуцкому. Об этом она сама написала в фейсбуке.

На сайте размещено обращение в Генпрокуратуру с требованием провести расследование в отношении Слуцкого. Также там опубликовано обращение к спикеру Госдумы Вячеславу Володину; в нем, в частности, идет речь про необходимость внести в закон о гендерном равенстве поправки о домогательствах.

Создатель сайта призывает копировать эти обращения и отправлять адресатам через сайты парламента и Генпрокуратуры.

Кроме того, на сайте размещена ссылка на петицию бывшего пресс-секретаря движения «Наши» и Росмолодежи Кристины Потупчик с призывом возбудить уголовное дело против Слуцкого, опубликованная на Change.org в начале марта.

Депутата Госдумы Леонида Слуцкого открыто обвинили в домогательствах три журналистки. Двое из них пожаловались на него в думскую комиссию по этике. Комиссия не нашла нарушений в поведении депутата. Слуцкого публично поддержали другие депутаты и спикер Вячеслав Володин.
В знак протеста против решения комиссии по этике ряд СМИ отказались освещать деятельность Слуцкого или Госдумы. В ответ аппарат Госдумы лишил аккредитации 48 журналистов четырех изданий.
Алена Попова является соосновательницей сети взаимопомощи для женщин «Проект W» и соавтором законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия. 2-3 апреля она два дня подряд проводила возле Госдумы одиночные пикеты против Слуцкого с картонной фигурой депутата. За это ее трижды задерживали. В третий раз на Попову составили административный протокол за нарушение порядка проведения публичных мероприятий.

Домогательства в Госдуме

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