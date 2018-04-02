Около Госдумы задержали правозащитницу с картонной фигурой Леонида Слуцкого

Алена Попова
07:23, 2 апреля 2018
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Полиция задержала около здания Государственной думы правозащитницу Алену Попову, которая пришла туда с картонной фигурой депутата Леонида Слуцкого. Об этом сама Попова написала в фейсбуке.

По словам полицейских, которые приводит правозащитница, ее задержали за проведение пикета с использованием сборно-разборной конструкции без предварительного уведомления. Закон требует в этом случае подать заявку за три дня. Для обычного пикета с плакатом уведомление не требуется.

Как мило! Это ровно то, что я хотела бы видеть в отношении Слуцкого. А так. Я только подошла к ГД. Выбежал эшник, потом...

Опубликовано Алёной Поповой 1 апреля 2018 г.

Если на нее будет составлен административный протокол, Поповой грозит штраф от 20 до 30 тысяч рублей за проведение публичного мероприятия без уведомления.

Ранее три журналистки обвинили депутата Слуцкого в сексуальных домогательствах. Две из них — корреспондент «Русской службы Би-би-си» Фарида Рустамова и продюсер «Дождя» Дарья Жук — обратились в комиссию Госдумы по депутатской этике с жалобой на Слуцкого.
Комиссия, рассмотрев жалобы и, в том числе, расшифровку разговора Слуцкого с Рустамовой, где тот называет ее «зайчуткой» и предлагает стать его любовницей, не нашла никаких нарушений в поведении депутата. Самих журналисток депутаты упрекнули в том, что они выдвинули обвинения против Слуцкого не сразу после факта домогательств, а только накануне выборов президента.
После такого решения ряд российских и зарубежных СМИ отказались освещать деятельность Слуцкого или Госдумы.

Леонида Слуцкого обвинили в домогательствах

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