Около Госдумы задержали правозащитницу с картонной фигурой Леонида Слуцкого

Полиция задержала около здания Государственной думы правозащитницу Алену Попову, которая пришла туда с картонной фигурой депутата Леонида Слуцкого. Об этом сама Попова написала в фейсбуке.

По словам полицейских, которые приводит правозащитница, ее задержали за проведение пикета с использованием сборно-разборной конструкции без предварительного уведомления. Закон требует в этом случае подать заявку за три дня. Для обычного пикета с плакатом уведомление не требуется.

Как мило! Это ровно то, что я хотела бы видеть в отношении Слуцкого. А так. Я только подошла к ГД. Выбежал эшник, потом... Опубликовано Алёной Поповой 1 апреля 2018 г.

Если на нее будет составлен административный протокол, Поповой грозит штраф от 20 до 30 тысяч рублей за проведение публичного мероприятия без уведомления.