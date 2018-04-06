Личные сообщения Марка Цукерберга начали пропадать из переписки с пользователями

Facebook начала удалять старые сообщения, которые создатель соцсети Марк Цукерберг отправлял другим пользователям. Несколько человек на условиях анонимности рассказали TechCrunch, что больше не могут найти в своих чатах сообщения, которые когда-то получили от Цукерберга. Причем уведомления о получении сообщений сохранились в электронной почте.

В пресс-службе Facebook заявили, что с 2014 года изменили политику коммуникации с высшим руководством компании — это было связано с публикацией переписки руководства Sony Pictures.

«Помимо прочего был ограничен период сохранения сообщений от Марка [Цукерберга] в Messenger», — заявили представители соцсети. По информации TechCrunch, это также затронуло сообщения от других топ-менеджеров компании.